Assembramenti e rischio elevato negli ambulatori di base

Li Gioi (M5S): “La Regione garantisca i tamponi a tutti i medici e detti le regole anti-contagio”

Più tamponi per i medici di base. E soluzioni per evitare rischiosi assembramenti negli ambulatori. A pochi giorni dall’avvio della “fase due”, il consigliere regionale del M5S Roberto Li Gioi chiede al presidente Christian Solinas interventi immediati affinché gli sforzi dei sardi non vengano vanificati da eventuali comportamenti a rischio, dettati dall’incertezza normativa.

“Anche in Sardegna, come nelle altre regioni d’Italia, nell’ultima settimana i medici hanno notato un aumento dei pazienti che si sono recati in ambulatorio per sottoporsi a visita medica, lamentando sintomi di vario tipo”, scrive Li Gioi. “Questo è un chiaro effetto dell’allentamento del lockdown: i cittadini hanno acquisito più fiducia, temono meno il contagio e stanno iniziando a spostarsi più frequentemente”.

“Ma cosa accadrà da lunedì prossimo”, domanda sempre il consigliere del M5S, “quando con molta probabilità le file di pazienti di fronte agli ambulatori medici si allungheranno a dismisura? È evidente l’alto rischio di assembramento a cui si andrà incontro”.

La Regione non ha ancora dettato direttive certe. el che è peggio, sottolinea Roberto Li Gioi, è che i medici di base non sono mai stati sottoposti al tampone durante tutto il periodo dell’emergenza e quindi non si ha certezza sulla loro non positività al coronavirus. “I dubbi sono tanti e il tempo a disposizione limitato. Perciò mi rivolgo al Presidente Solinas affinché prima del 4 maggio comunichi ai medici della Sardegna le linee guida alle quali attenersi per poter operare in totale sicurezza e affinché provveda immediatamente a garantire ai medici l’effettuazione del tampone”.

“La Regione deve dare indicazioni certe ai medici circa l’organizzazione degli spazi interni ed esterni agli ambulatori, per garantire il rispetto delle distanze tra i pazienti ed evitare assembramenti”.