Incendia un furgone a Iglesias: individuato grazie alle telecamere, 43enne in manette

Gli è stata anche contestata la violazione amministrativa per aver contravvenuto alle disposizioni sull’emergenza sanitaria in atto.

L’uomo è stato tratto in arresto per danneggiamento seguito da incendio e resistenza a pubblico ufficiale e stamattina verrà presentato all’udienza direttissima.

E’ avvenuto ieri quando al 113 è arrivata la segnalazione di un incendio appiccato ad un furgone parcheggiato in via Cesare Battisti. Gli agenti del Commissariato di Iglesias sono subito intervenuti sul posto e, mentre le fiamme venivano domate da alcuni vicini e dai Vigili del Fuoco, si sono prodigati per compiere immediati accertamenti.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.