Barista di Monserrato in lacrime, parte raccolta fondi: “Grazie a due medici della Campania”

La sua testimonianza su Canale 5, con tanta disperazione e lacrime, “chiusa da due mesi, non dormo per la disperazione”, è stata vista da milioni di persone. Natalia Argiolas, barista di Monserrato, è ancora chiusa, ma ora sa che può contare sulla solidarietà di tante persone: “Due cugini campani hanno aperto una raccolta fondi, mettendo il mio codice Iban. Chi vuole potrà acquistare caffè, cappuccini e paste virtualmente, facendo una ricarica su una carta prepagata. I due, Francesco Cremona, medico oncologo, e Tiziana Cirillo, dentista, mi hanno contattata per propormi l’iniziativa”. Le ordinazioni virtuali stanno già fioccando, in un momento di forte crisi per tantissime persone “è bello vedere che la solidarietà esiste”, afferma la Argiolas.

