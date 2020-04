Un “bonus vacanze” di 500 euro da spendere nelle strutture ricettive italiane sarà contenuto nel decreto legge che il governo approverà la prossima settimana: a confermarlo è il sottosegretario all’Economia, Pier Paolo Baretta, in un’intervista ad Avvenire. “Il turismo è il settore più esposto perché rischia una falsa partenza, una riapertura senza clientela”, ha osservato Baretta, “sarà certamente un’estate difficile e abbiamo l’esigenza di non perdere la stagione. Per questo ci sarà un contributo per le vacanze degli italiani in Italia. La platea sarà definita in base al reddito”. Baretta ha spiegato che per le imprese ci saranno “due tipi di interventi”.

Leggi su https://www.agi.it/economia/news/2020-04-30/fase-2-turismo-baretta-bonus-vacanze-500-euro-redditi-bassi-8480093/

L'articolo Fase 2, in cantiere un bonus vacanze da 500 euro per redditi bassi proviene da Casteddu On line.