La Germania mette al bando Hezbollah

Lo ha annunciato il ministro dell'Interno Horst Seehofer

(ANSA) - BERLINO, 30 APR - Il governo tedesco ha messo al bando tutte le attività del gruppo politico-terrorista libanese Hezbollah in Germania, una misura chiesta soprattutto da Stati Uniti e Israele. "Il ministro dell'Interno Horst Seehofer "ha vietato oggi l'attività dell'organizzazione terroristica sciita Hezbollah in Germania", ha annunciato su Twitter Steve Alter, uno dei portavoce del ministro.

Fonte: La Nuova Sardegna

