Il sindaco di Cabras bacchettato dal suo partito, il Pd: “Il Comune aiuti famiglie e imprese”

Documento del circolo locale: “Stop ai tributi”. “Volontari: grazie, l’assessore li coordini”

Il sindaco di Cabras Andrea Abis finisce nel mirino del suo stesso partito, il Pd. Il segretario del circolo di Cabras del Partito democratico, Salvatore Madau, ha diffuso una nota per lamentare come l’amministrazione comunale non abbia previsto alcuna misura autonoma di sostegno a famiglie e imprese, provate dalla grave emergenza conseguente all’epidemia di coronavirus, e chiede che in questa direzione si muova quanto prima, confidando, viene specificato, in un’unità di intenti tra maggioranza e opposizione. Nella nota Madau dedica un passaggio anche ai volontari di Cabras e alle loro associazioni, finiti al centro di una polemica per un commento dello stesso sindaco Abis che ne aveva messo in dubbio l’efficacia di azione e alla quale il sindaco aveva poi cercato di riparare parlando di un fraintendimento. Il Pd ringrazia i rappresentanti del volontariato e chiede che l’assessore comunale ai servizi sociali assicuri il loro coordinamento.

Di seguito il documento diffuso dal segretario del Pd di Cabras Salvatore Madau, nel quale il circolo tiene a ribadire, comunque, il sostegno alla maggioranza al governo del comune.

La visione della politica e dell’amministrazione della cosa pubblica, del Partito Democratico, è una visione solidaristica e improntata al sostegno ai soggetti più deboli o che versano in una situazione di difficoltà, siano essi privati cittadini o imprese.

Alla luce di questa premessa che rappresenta, da sempre, un presupposto indefettibile della sua azione politica, il Circolo del Partito Democratico di Cabras, suo malgrado, deve prendere atto, anche sulla scorta delle più recenti dichiarazioni pubbliche rese dal sindaco Abis, che nessuna iniziativa significativa di carattere economico, autonoma rispetto a quelle statali e regionali, è stata, né sarà assunta, a breve, dall’amministrazione comunale, in favore delle famiglie e delle imprese lagunari.

Per quanto possa essere considerata meritoria, ogni iniziativa, fin qui, promossa per fare fronte all’emergenza sanitaria che sta investendo, anche la nostra comunità e che genera, in noi, forte preoccupazione, in ragione dei recenti casi annunciati, di positività, siamo, tuttavia, portati a ritenere che non possa essere sufficiente a dare una risposta esaustiva, alle complessive esigenze della popolazione.

Esigenze che, oltre ogni ragionevole dubbio, non sono, soltanto, di natura sanitaria ma, oggi più che mai, di natura economica.

A tal proposito, in primo luogo, rivolgiamo un sentito ringraziamento a tutti quei concittadini che, in forma individuale o associativa, nelle ultime settimane, si sono prodigati, anche in silenzio, per aiutare i più bisognosi.

Le polemiche apparse sui social e sulla stampa, nei giorni scorsi non aiutano, certamente, a fare crescere sia in termini qualitativi che quantitativi, il cosiddetto terzo settore, a Cabras.

Riteniamo, invece, fondamentale, il ruolo di regia e di coordinamento che dovrebbe svolgere l’assessorato ai servizi sociali che, senza distinzione alcuna, raccolga e coordini l’attività di singoli e associazioni che vogliano fornire un fattivo contributo alla causa.

Per quanto riguarda il ruolo del Comune, pur tenendo conto delle criticità del bilancio comunale, a cui, in più occasioni, il sindaco non ha mancato di fare puntuale riferimento, riteniamo che sia necessario uno sforzo ulteriore, affinché siano posti in essere interventi tempestivi, finalizzati al sostegno in favore di famiglie e imprese locali che, in questo particolare momento storico, stanno subendo e ancora, subiranno l’inevitabile contraccolpo economico, legato alla pandemia in atto.

Il Circolo del Partito Democratico ritiene che il Comune sia chiamato a fare delle scelte e che non possa limitarsi a essere mero gestore di risorse provenienti da altri enti pubblici o dalla lodevole generosità dei privati cittadini.

Appare evidente che, la cosiddetta “FASE 2”, il cui inizio é previsto per il prossimo 4 maggio, non varrà a spostare i precari equilibri della condizione economica in cui versa buona parte della popolazione cabrarese, in modo particolare, in riferimento alle attività artigianali, commerciali, ricettive e di ristorazione, oltremodo colpite dal succedersi dei decreti che hanno disposto il lock down, che si protrae da quasi due mesi.

Anzi, allo stato attuale, appare realistico, prevedere, in prospettiva, un ulteriore peggioramento della situazione economica, in considerazione del fatto che la stagione turistica, ormai, alle porte, nella migliore delle ipotesi, stenterà a decollare.

In ragione di quanto sopra, il Circolo del Partito Democratico sente, impellente, la necessità di farsi portavoce, al cospetto della maggioranza che, convintamente, sostiene, delle istanze di quanti, ancora, a Cabras, sono in attesa di un segnale forte e concreto, da parte dell’amministrazione comunale.

In attesa di verificare se, attraverso un oculato intervento di rimodulazione di spese derogabili e non certo dei servizi essenziali, potrà essere immessa ulteriore liquidità, in favore dei soggetti bisognosi, il Circolo del Partito Democratico chiede che venga deliberato, fin da subito e senza ulteriore indugio, il differimento, al 30 ottobre, delle scadenze per la riscossione dei tributi locali, nonché la sospensione, per l’anno 2020, della tassa sull’occupazione del suolo pubblico, per tutte le attività che ne usufruiscono.

Il Circolo del Partito Democratico confida nella sensibilità del sindaco Abis e di tutto il consiglio comunale (maggioranza e opposizione), oltre che nell’indiscussa capacità e competenza degli uffici preposti, affinché siano adottate, in tempi rapidi, quelle soluzioni contabili che consentano, ai Cabraresi, di avvertire la tangibile vicinanza del proprio Comune, in un momento tanto drammatico, anche per la nostra comunità.

Il Segretario di Circolo Salvatore Madau

Giovedì, 30 aprile 2020

