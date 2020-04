Covid, vigili del fuoco al porto di Cagliari per sanificare Capitaneria e mezzi di soccorso

Il ringraziamento del direttore marittimo Giuseppe Minotauro

CAGLIARI. Questo pomeriggio 29 aprile i vigili del fuoco del comando di Cagliari, su richiesta della Capitaneria di porto, sono intervenuti nella loro sede per procedere alla sanificazione dell’edificio e delle aree esterne. La Capitaneria, tra le amministrazioni rimaste operative per assicurare i servizi essenziali in campo marittimo e per assicurare il soccorso in mare, compresa la necessità di fronteggiare l’emergenza Covid-19, sta attuando diverse misure di prevenzione al contagio. Tra queste la richiesta di intervento formulata ai vigili del fuoco, che rientra nei protocolli d’intesa e di stretta collaborazione nell'ambito della pubblica amministrazione.

Le operazioni di sanificazione/igienizzazione, come attività preventiva di emergenza, sono state realizzate dagli uomini del reparto operativo, integrati dal Nucleo NBCR (Nucleare Biologico Chimico e Radiologico) del comando di viale Marconi. L’attività si è estesa sulla banchina per i mezzi navali della Guardia Costiera. Il direttore marittimo, contrammiraglio Giuseppe Minotauro, ha espresso il proprio sentito ringraziamento al comandante dirigente superiore dei vigili del fuoco Francesco Orru’ e al primo dirigente vicario Antonio Giordano per la rapidità dell'importante intervento a tutela del personale della Guardia Costiera e della collettività. MARIO ROSAS -33.jpg