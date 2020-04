Coronavirus-Fase 2: “Subito riaperte le piccole aziende. Test su tutti i sardi”

La proposta del movimento Articolo 1

“Il grande senso civico dei sardi che ha consentito fino ad oggi di resistere alla Covid-19, può e deve essere premiato. Ma nessuno pensi di cavalcare il desiderio di normalità dei sardi con proposte irresponsabili e populiste: prima viene il rispetto delle salute dei nostri cittadini, e quindi ogni apertura va fatta con senso di responsabilità”.

Commenta così il Segretario Regionale di Articolo UNO Luca Pizzuto, le dichiarazioni del Presidente della Giunta regionale Christian Solinas.

“Noi non dimentichiamo le gravi responsabilità che questa Giunta ha avuto nel mancato pieno controllo delle conseguenze della pandemia in Sardegna, con la carenza di linee guida, di mascherine, di tute e di altri presidi di protezione individuale. Avremmo potuto essere del tutto liberi dal contagio – prosegue Pizzuto – invece abbiamo avuto morti colpevoli in strutture ospedaliere e in case di riposo”.

Il Segretario Regionale di Articolo UNO prosegue indicando la strada della ripartenza: “Intanto dando il via libera alle attività produttive in modo razionale, non solo per tipologia di attività. Oltre alle categorie indicate dal Governo, tutte le professioni o attività esercitate in modo individuale o con pochi dipendenti totali, devono riaprire subito, nel rispetto delle distanze individuali e dell’uso delle mascherine, mentre l’uso dei guanti deve essere riservato all’interno delle strutture di vendita e dunque messo a disposizione dai negozi, ove non fornito dallo Stato o dalla Regione. In secondo luogo deve essere dato il via alle attività collegate direttamente e indirettamente all’industria turistica regionale e con specifica attenzione ed incentivi al mercato turistico interno”.

Infine Luca Pizzuto si esprime in merito alla questione dei tamponi e dei test. “Su questo tema noi vogliamo essere chiari. La Regione disponga un investimento importante per certificare la situazione dei sardi e scommettere sul prossimo futuro nel massimo della sicurezza possibile. Per ciò: 1. eseguire subito tamponi e test su tutti gli operatori sanitari, sulle forze dell’ordine e sul personale di supporto alle attività di emergenza (volontari, ecc.); 2. Eseguire i tamponi, anche in serie nel tempo se necessario, su tutte le persone che rientrano nel contesto produttivo, in modo da garantire in sicurezza la continuità delle filiere; 3. eseguire i test immunologici su siero a tutti i cittadini sardi per acquisire la mappatura Covid-19 della popolazione regionale.”

“Noi crediamo – conclude Pizzuto – che se la Giunta saprà adottare queste misure, la Sardegna potrà essere esempio sul livello nazionale e riprendere in sicurezza il cammino della crescita economica facendo si che i sardi possano ritornare ad un minimo di normalità”.

Mercoledì, 29 aprile 2020

