Settimo San Pietro: Bmw sbanda e si schianta contro le auto in sosta

Incidente stradale poco prima delle 17 nella via San Salvatore a Settimo San Pietro.

Una Bmw, per cause imprecisate, ha sbandato improvvisamente,

finendo contro alcune auto in sosta per terminare poi la sua corsa contro un palo.

Per fortuna in quel momento non si passava alcun pedone.

Il conducente della Bmw, di circa 30 anni, è stato soccorso dai sanitari del 118.

Le sue condizioni non destano preoccupazione.

Sul posto i vigili del fuoco per la rimozione dei mezzi danneggiati.

Fonte: L'Unione Sarda