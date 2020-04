La Sardegna piange sette nuovi morti di Coronavirus: tutti a Sassari

Sono tutti di Sassari i nuovi sette morti per Coronavirus registrati nell’Isola, così emerge dai dati ufficiali in mano alla Regione. Nel detttaglio: sono morti due uomini, uno di novantuno e l’altro di 83 anni, e cinque donne: la più giovane aveva settant’anni, la più vecchia novantacinque. Le altre vittime, tutte del capoluogo turritano, avevano ottantaquattro, 83 e novantuno anni. Sono cinque in più i positivi al Covid-19, per un totale di 1290 casi. 413 i guariti. Sono stati effettuati molti più tamponi rispetto agli scorsi giorni, 23299 test. I pazienti ricoverati in ospedale sono in tutto 104, di cui 17 in terapia intensiva, mentre 657 sono le persone in isolamento domiciliare. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 335 pazienti guariti (+10 rispetto al dato precedente), più altri 78 guariti clinicamente. Salgono a 116 le vittime.

Sul territorio, dei 1290 casi positivi complessivamente accertati, 234 sono stati registrati nella Città Metropolitana di Cagliari (+2 rispetto all’ultimo aggiornamento), 93 nel Sud Sardegna, 54 a Oristano, 76 a Nuoro, 833 (+3) a Sassari.

