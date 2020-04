Coronavirus: aumentano contagi e decessi in Sardegna. Oristano stabile

Il bollettino di oggi dell’Unità di crisi

L’aggiornamento di oggi sull’epidemia di Covid-19 in Sardegna attenua il sollievo diffusosi dopo i dati di ieri, secondo giorno senza decessi. Il bollettino odierno della Protezione civile nazionale riporta che i morti nell’isola sono saliti a 119, sette in più rispetto a ieri, mentre i nuovi casi sono 5, per un totale di 1.290 diagnosticati dall’inizio dell’epidemia. La provincia di Oristano è ferma ancora a 54 casi.

Nell’isola sono stati eseguiti complessivamente 23.299 tamponi. I pazienti ricoverati in ospedale in tutto 104, di cui 17 in terapia intensiva (-1), mentre 657 sono le persone in isolamento domiciliare. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 416 pazienti guariti o dimessi.

Mercoledì, 29 aprile 2020

