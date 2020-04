Bonus 800 euro bloccati: in Regione si cerca di trovare un rimedio

Interrogazione dei consiglieri regionali di Liberi e Uguali

Le difficoltà interpretative e le modalità operative di erogazione da parte dei comuni dell’indennità di sostegno al reddito delle famiglie, che hanno portato a ritardi nell’erogazione delle 800 euro previste, sono al centro di una interrogazione presentata questa mattina dai Consiglieri regionali di “Liberi e Uguali Sardigna” Daniele Cocco ed Eugenio Lai. I due consiglieri chiedono l’emanazione di una chiara circolare operativa per i Comuni. “La legge regionale, approvata all’unanimità dal Consiglio, riconosce una indennità per due mesi sino a euro 800 mensili ai nuclei familiari residenti con domicilio in Sardegna”, spiega il capogruppo Cocco, “pur riconoscendo la buona fede dell’assessore della Programmazione Fasolino, che con l’approvazione della delibera sui criteri e le modalità operative di erogazione avrebbe voluto pagare in tempi brevissimi le indennità, purtroppo riscontriamo notevoli difficoltà interpretative della legge da parte dei comuni”.

“Alla data odierna la presidenza e l’assessorato dell’igiene e sanità hanno pubblicata ben 84 faq che invece di chiarire e individuare una linea comune creano confusione, bloccando l’elargizione delle somme ai sardi”, continua Cocco. “Le proclamate 48 ore per la liquidazione degli 800 euro per nucleo familiare sardo rischiano di diventare mesi a causa della confusione creata dall’Assessorato a guida Nieddu”. “Chiediamo un intervento immediato da parte del Presidente Solinas che ponga fine a questa querelle, attraverso il ritiro delle faq e con l’emanazione di una circolare interpretativa e operativa ai comuni chiara ed esaustiva che permetta di far arrivare a tutte le famiglie sarde le somme spettanti”, conclude Daniele Cocco, “in alternativa chiediamo che si porti in aula, in tempi brevissimi con l’Iscrizione immediata all’ordine del giorno, una norma di interpretazione autentica al fine di accelerare i tempi e limitare i sempre maggiori disagi dei cittadini”. Mercoledì, 29 aprile 2020 L'articolo Bonus 800 euro bloccati: in Regione si cerca di trovare un rimedio sembra essere il primo su LinkOristano.it.

Fonte: Link Oristano