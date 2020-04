Coronavirus in Sardegna, solo cinque nuovi contagi ma si contano sette decessi

Cinque nuovi casi di coronavirus registrati in Sardegna che portano il totale a 1290. Purtroppo dopo due giorni senza vittime oggi se ne contano sette. Numeri non buoni quelli di oggi come invece si sperava. In totale quindi dall’inizio dell’epidemia sono 116 i decessi, 413 guariti. Sono stati effettuati molti più tamponi rispetto agli scorsi giorni. I nuovi casi sono 3 in provincia di Sassari e due nella città metropolitana, zero contagi nelle altre province.

Nella tabella tutti i dati delle varie regioni.

