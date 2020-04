“A Cagliari positivi al Coronavirus in calo, in autunno grande festa di popolo per Sant’Efisio”

“Seguire la Festa a casa”, anche “in tv o sugli smartphone, per noi cagliaritani sarà davvero una grande prova di maturità. In autunno, se tutto andrà bene, faremo una grande festa di popolo dedicata al Santo”.

Contagiati dal Coronavirus in calo a Cagliari e roadmap per Sant’Efisio. Questi i due messaggi diramati, con un video su Facebook, dal sindaco Paolo Truzzu. “I dati sono positivi: siamo scesi da 61 a 53. Con cautela, intelligenza e maturità riusciremo a venirne fuori e a riprendere la nostra vita”. Il sindaco ha anche ricordato che l’1 e il tre maggio la Festa del martire guerriero avverrà in forma privata: “Fate un fioretto, una preghiera e restate a casa. Saranno giornate molto particolari nelle quali non potremo goderci la festa, i profumi e i colori di un primo maggio indimenticabile. L’emergenza sanitaria ci impone delle regole che dobbiamo rispettare. Ma aver garantito l’investitura dell’Alter Nos, la messa del 1 maggio e l’uscita del Santo per lo scioglimento del voto a Nora il 3 maggio è già una grande conquista.

