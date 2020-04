Settimo, schianto al semaforo a tutta velocità: ferito un giovane di 29 anni alla guida di una Bmw rossa. Scontro tra una Bmw e un’altra vettura al semaforo in pieno centro a Settimo: un ragazzo di 29 anni soccorso da un’ambulanza, sul posto anche i carabinieri per i rilievi di legge e per ricostruire della dinamica. In pieno lockdown per il Coronavirus, ricominciano dunque anche gli incidenti: sul posto è presente anche la Protezione Civile, per fortuna le condizioni del giovane non sembrano gravi.

