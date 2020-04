Un gruppo di balene a poche decine di metri dalla spiaggia di Cala Gonone, celebre località sarda del Nuorese. Nuotano placide, escono in superficie, si reimmergono, senza nessuna paura, abbastanza vicine da poter essere riprese in video di alcuni minuti e fotografate in scatti che subito finiscono sui social, come la pagina Facebook di Club Esse. Un’esperienza unica, un’emozione impagabile che in questi giorni è stata appannaggio di pochi residenti, ma che potrebbe essere vissuta dai fortunati turisti che si spera vorranno e potranno scegliere la costa est della Sardegna, e non solo, come meta delle proprie vacanze.

“Balene a Cala Gonone, delfini nel porto di Cagliari, meduse e polpi nei canali di Venezia, lepri nei parchi di Milano – commenta Marco Baldisseri, chief marketing officer del Gruppo Club Esse -. Se questo lockdown ha avuto un risvolto positivo, possiamo trovarlo nel fatto che l’uomo ha dovuto fare un passo indietro e la natura ha riempito di suoni, colori e forme di vita lo spazio lasciato libero”.

VIDEO

L'articolo La Sardegna che sorprende: avvistato un gruppo di balene a largo di Cala Gonone proviene da Casteddu On line.