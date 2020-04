Autocertificazioni, se vai dal tuo “congiunto” non devi indicare per privacy il suo nome. Dopo tante polemiche e ironie sulla vicenda, la precisazione sui nuovi certificati: basterà barrare la casella “assistenza ai congiunti”, dunque non dovrebbero essere emanati altri certificati ma si potrà usare quello esistente. Però in Sardegna potrebbe non essere necessario, se passerà la richiesta di Solinas di avere gli spostamenti liberi senza autocertificazioni almeno all’interno della provincia, in un piano di semplificazioni e di riaperture anticipate per l’Isola ormai quasi Covid Free. Presto arriveranno chiarimenti e circolari del governo anche sulla questione dei “congiunti”.

