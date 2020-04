Villasimius piange Giovanni Fenu, giardiniere dal cuore d’oro: “Aveva donato 200 mascherine ai trapiantati”

Lutto a Villasimius per la scomparsa di Giovanni Fenu. Cinquantaquattro anni, trapiantato di fegato da quattro, il suo cuore ha cessato di battere ieri. Giardiniere molto conosciuto, lascia una compagna. A ricordarlo, con la voce rotta dalla commozione, il presidente dell’associazione onlus Prometeo, Pino Argiolas: “Giovanni era un uomo sensibile, sempre col sorriso stampato sul volto. Inviava spesso, a noi del gruppo, foto e filmati del mare di Villasimius, lo amava alla follia”.

Una persona dal cuore d’oro, il 54enne: “La sua compagna, Edith, aveva cucito 200 mascherine artigianali insieme a un gruppo di amiche. È stato lui a fare tanti chilometri per portarcele al Brotzu, in modo che ne potessimo usufruire tutti quanti. Non ha voluto nulla in cambio, ho dovuto insistere per pagargli la benzina per tutta la strada che aveva fatto. Ci mancherà tantissimo”.

