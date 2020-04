Le palestre riaprono il 18 maggio? Il ministro Spadafora: “Aiuti alle piccole strutture per riaprire in sicurezza”

Fitness perduto, il 18 maggio potrebbero riaprire anche le palestre in Italia. Il ministro Vincenzo Spadafora durante la trasmissione Omnibus su La7 ha detto: “Stiamo lavorando al protocollo per la riapertura delle palestra, dei centri danza, di tutti i centri sportivi del territorio e lo sottoporremmo al comitato scientifico quanto prima affinché nel mese di maggio possano riaprire in sicurezza anche questi altri centri insieme agli sport di squadra, al calcio e a tutti gli altri”.

Il ministro poi ha spiegato meglio nei dettagli le prospettive per le palestre: “Dobbiamo gradualmente consentire a tutti di riaprire e quelle strutture più piccole che non avranno le risorse per potersi mettere in regola con tutte le misure sanitarie, dovranno essere aiutate con un fondo che io sto creando nel decreto che nei prossimi giorni ci auguriamo di approvare nel consiglio dei ministri”.

