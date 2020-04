Usano acqua di pozzo non potabile, sgomberata una casa di riposo nel Cagliaritano

C’è anche una comunità per anziani del Cagliaritano tra le strutture controllate, e in alcuni casi chiuse, dai Nas. I militari del nucleo antisofisticazione hanno effettuato, come si legge in una nota pubblicata sul sito del ministero dell’Interno, “ben tre controlli” in una comunità in provincia di Cagliari, accertando “la reiterata mancanza di requisiti organizzativi e strutturali tra i quali, per esempio, l’uso di acqua proveniente da un pozzo non potabile”. Il sindaco del Comune, dopo aver ricevuto la segnalazione dei militari, “ha emesso un’ordinanza che dispone la chiusura e lo sgombero di una comunità per anziani”.

