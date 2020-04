Lavori all’impianto di ventilazione, chiusa la galleria “Murtineddu” sulla Ss 125 a Quartu

Sulla strada statale 125/var ‘Nuova Orientale Sarda’ è provvisoriamente chiusa la galleria Murtineddu, nel comune di Quartu S. Elena (Cagliari), per consentire un intervento di ripristino dell’impianto di ventilazione.

Il traffico è deviato con indicazioni sul posto.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che in ottemperanza alle disposizioni governative per l’emergenza Coronavirus è importante limitare i viaggi (#iorestoacasa). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148

