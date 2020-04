Il Coronavirus continua ad allontanarsi da San Gavino Monreale, 4 guariti nelle ultime 96 ore

Continuano a scendere i casi di positività al Coronavirus a San Gavino Monreale. Nelle ultime novantasei ore, infatti, sono quattro le persone guarite e, quindi, uscite da una situazione di emergenza. Il bilancio è fermo da alcuni giorni, ma la discesa sembra essere significativa: rispetto ai tredici casi iniziali, oggi quelli positivi sono solo cinque e quelli, purtroppo, morti, sono sempre due.Così emerge dal bollettino quotidiano diramato dal Comune guidato dal sindaco Carlo Tomasi. Che, ovviamente, rinnova l’invito a seguire le attuali regole restrittive: “Il virus non ha gambe proprie, usa le nostre: restate a casa”.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.