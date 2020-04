Anche Italia Viva in campo: “Sanità oristanese, subito soluzioni ai problemi”

“Problemi che devono essere risolti subito, perché il tempo delle chiacchiere è finito”, afferma Angela Scanu. “Non si può pensare di avere una struttura sanitaria che mette a rischio chi opera in prima linea e che non garantisce la cura nel territorio”.

In una nota la responsabile provinciale di Italia Viva Angela Scanu, denuncia diversi problemi che sono emersi negli ultimi giorni: “Mancano i tamponi e i test sierologici, che si sarebbero dovuti effettuare a tutto il personale sanitario e ai medici di base”, scrive Scanu. “La nuova Tac dell’ospedale San Martino è fuori uso da 7 giorni, rotta pure la vecchia e beffa delle beffe, non funzionante neanche quella di Ghilarza. In una situazione di emergenza sanitaria, è facile capire che un esame come la Tac sia importante”.

Il movimento politico Italia Viva si unisce alla protesta dell’Ordine dei medici e dei Sindacati, degli operatori sanitari, infermieri e personale del 118, circa la situazione di grande difficoltà venutasi a creare nel comparto sanitario in provincia di Oristano anche in seguito alla emergenza Covid-19.

Fonte: Link Oristano

