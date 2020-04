Coronavirus, il report che ha convinto Conte: con apertura totale 151mila in rianimazione

Il rischio di un contagio di ritorno è molto concreto e questa è la ragione perché ci sia un allentamento delle misure ma con prudenza”. E’ la preoccupazione espressa dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte al termine degli incontri avvenuti alla Prefettura di Lodi. Parole che si legano al report messo nero su bianco dal Comitato tecnico scientifico per valutare i contraccolpi dell’uscita totale dal lockdown, che,proprio come suggeriscono i componenti, sarà invece graduale step by step. Continua a leggere su Q.net

