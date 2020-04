In pagamento dai Comuni i primi bonus per famiglie e partite Iva

Ma si viaggia a rilento per i gravi problemi di interpretazione delle norme regionali

Hanno preso il via oggi da parte del comune di Oristano le prime erogazioni dei contributi da 800 euro messi a disposizione dalla Regione Sardegna, per fronteggiare l’emergenza economico-sociale derivata dal coronavirus. “Abbiamo dato il via alle prime 50 domande circa”, spiega l’assessore ai Servizi sociali, Carmen Murru.

“Fino ad ora le domande pervenute in comune sono oltre mille”, ha detto ancora l’assessore Murru. “Tra queste anche alcune incomplete per le quali l’erogazione dovrà attendere”. Anche a Terralba, secondo centro della provincia per popolazione e dove le richieste pervenute in Comune sono state 400 (il fabbisogno è stimato in 493 mila euro), il sindaco Sandro Pili ha annunciato che nei prossimi giorni i soldi potranno essere erogati. Ma ci sono, comunque, grossi problemi, simili in tutti i Comuni, dove si fatica ad accelerare le procedure a causa delle difficoltà di interpretazione delle norme regionali.

“I problemi sono legati per esempio alla necessità di chiarire se lo stato di disoccupazione sia o meno correlato all’emergenza”, spiega il sindaco di Terrealba Sandro Pili. “Ci sono altri dubbi sulla detrazione dei redditi e potrei proseguire”. “Abbiamo posto numerosi quesiti alla Regione anche come Anci”, prosegue il sindaco Pili. “Ma mancano ancora i chiarimenti normativi”. I sindaci e gli assessori anche questa volta si trovano in prima linea, costretti a rispondere agli utenti che reclamano la liquidazione dei contributi, promessi peraltro con celeri procedure da parte della Regione, ma che però tali non si sono rivelate. Martedì, 28 aprile 2020 L'articolo In pagamento dai Comuni i primi bonus per famiglie e partite Iva sembra essere il primo su LinkOristano.it.

Fonte: Link Oristano