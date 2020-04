Coronavirus-Fase 2. “I cantieri riapriranno, ma bisogna semplificare”

Intervento del presidente di Ance Centro Nord Sardegna, Francesco Alciator

di Francesco Alciator

Presidente Ance Centro Nord Sardegna

A seguito della firma dell’ultimo DCPM, il 4 maggio le imprese edili potranno finalmente riaprire tutti i cantieri pubblici e privati, dopo una lunga sospensione che ha coinvolto l’85% dell’intero settore. Le imprese che riprenderanno in tale data, inoltre, possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire da questa settimana, nella quale potranno già riaprire i cantieri di edilizia scolastica, edilizia carceraria, edilizia residenziale pubblica e dissesto idrogeologico.

Molte, tuttavia, le criticità che le imprese dovranno affrontare per riprendere la normale attività, in un contesto organizzativo ed economico che richiederà ancora qualche giorno o settimana di assestamento, prima di entrare a regime.

Misure preventive – Prima di tutto, l’avvio della c.d. fase 2 è condizionato all’obbligo di rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 14 marzo Governo e parti sociali, e aggiornato lo scorso 24 aprile.

In relazione alla sua applicazione, le parti sociali nazionali hanno condiviso e sottoscritto con il Ministero delle Infrastrutture e trasporti un ulteriore Protocollo di regolamentazione, declinando al comparto edile apposite linee guida. Una sorta di supporto operativo che, anche per il tramite degli Enti bilaterali del settore, stiamo trasferendo alle imprese del territorio, al fine di garantire i massimi livelli di protezione di tutti i soggetti coinvolti.

Le imprese, quindi, si stanno organizzando per implementare tutte le misure di contenimento alla diffusione del virus previste nei protocolli, anche perché, come prescrive l’ultimo DPCM, la mancata attuazione di esse, eventualmente rilevate dall’Ispettorato del Lavoro, determinerà la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Maggiori oneri – L’applicazione di tali misure, chiaramente, comporterà un aggravio dei costi. La ripresa, quindi, sarà necessariamente accompagnata da un confronto con la committenza, la direzione lavori, ed il coordinatore per la sicurezza ove nominato, per la quantificazione ed il riconoscimento di tutte le spese aggiuntive da doversi sostenere.

Bene quindi, in questa direzione, la Direttiva dell’Assessorato regionale ai Lavori Pubblici del 24 marzo, nella quale richiama l’attenzione delle stazioni appaltanti su tali maggiori oneri e a tenerne in debita considerazione, facendo ricorso alle risorse del quadro economico dell’opera.

Contagio come infortunio sul lavoro – Un’altra criticità, contenuta nel pacchetto normativo del DL “Cura Italia”, che sta preoccupando i datori di lavoro è la qualificazione dell’infezione da Covid – 19 come infortunio sul lavoro.

Si tratta di una classificazione assolutamente irragionevole, perché, sebbene sia chiaro che qualsiasi infortunio attribuibile ad una maldestra organizzazione della sicurezza debba, ovviamente, essere ricondotto al diretto responsabile, è pressoché impossibile, ad oggi, eccetto in alcune attività lavorative, dimostrare il nesso causale tra contagio e ambiente di lavoro, considerata la spiccata contagiosità del virus e le poche certezze scientifiche sui suoi vari veicoli di contagio.

Per questo motivo l’ANCE ha chiesto al Ministro del Lavoro e al Presidente dell’INAIL che siano al più presto emanate circolari esplicative in merito, ovvero che la norma intende esclusivamente tutelare i lavoratori senza comportare alcun ulteriore aggravio, in termini di responsabilità penali e civili, in capo ai datori di lavoro, soprattutto in un momento in cui le imprese si trovano ad adottare importanti decisioni per la riapertura dei cantieri.

Liquidità – Una delle maggiori criticità per la ripresa è quella della liquidità, ossia la disponibilità di quel minimo di carburante per riavviare i cantieri.

Al di là delle risorse messe a disposizione dal Governo, una significativa ed immediata iniezione di liquidità potrebbe arrivare dal pagamento dei crediti vantati dalle imprese nei confronti delle Amministrazioni, con le quali hanno assunto obbligazioni vincolanti per l’esecuzione di lavori.

È opportuno, pertanto, che gli Enti e le Amministrazioni locali seguano l’indirizzo dettato dall’Assessorato regionale ai lavori pubblici, portando a conclusione, con celerità, le procedure in corso per il pagamento dei lavori eseguiti, favorendo anche l’emissione degli stati d’avanzamento per gli importi maturati al momento della presentazione della domanda, come specificato dall’Assessorato, in deroga alle eventuali previsioni dei limiti di importo previsti dal contratto e/o capitolato di appalto.

In tal senso, son lodevoli i provvedimenti assunti da talune stazioni appaltanti che hanno già modificato i termini e le condizioni di pagamento dei SAL, anticipando alle imprese quanto dovuto per i lavori realizzati.

Semplificazione – Un aiuto decisivo alla ripresa, infine, non può non tener conto di un coraggioso alleggerimento burocratico delle procedure di spesa per la realizzazione delle opere pubbliche. L’attuale contesto normativo non è assolutamente al passo con i processi di investimento, poiché troppo complesso e spesso incerto. Il paradosso è che i soldi ci sono, ma non si riesce a spenderli.

La Fase 2 può esse l’occasione giusta per iniziare questo percorso di semplificazione burocratica, che favorisca non solo la ripresa economica, ma tutti gli investimenti futuri e la spesa in opere pubbliche.

