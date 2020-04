Cagliari, uno straordinario volo sulla Sella del Diavolo: le immagini mozzafiato

“Uno straordinario volo sulla sella del diavolo, un simbolo della città di Cagliari , un paesaggio che ho voluto raccontare in modo lento per lasciarvi il tempo di cogliere i dettagli e assaporare l’aria di questo promontorio, – afferma Davide Mocci – visibile da tutti ma sconosciuto dalla maggior parte dei Cagliaritani, che da sempre lo vedono da gran parte della città ma mai nella loro vita sono saliti su questo colle solitario circondato dal mare azzurro. Con questo filmato che ho realizzato tutti potranno avere la sensazione di essere lì sul colle tanto famoso quanto misterioso”.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.