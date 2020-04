Si completa l’impianto di illuminazione nell’agglomerato industriale di Oristano

Per il presidente del Consorzio, Massimiliano Daga, sarà importante nel prossimo futuro individuare ulteriori risorse finanziarie per dotare del servizio di illuminazione pubblica anche la viabilità del Corpo Centrale, l’area in prossimità del porto in cui sono localizzate imprese di dimensione medio-grande.

Sarà completato l’impianto di illuminazione pubblica nel corpo Nord dell’agglomerato industriale di Oristano. L’impianto di illuminazione verrà esteso nel prolungamento di via Parigi e nelle vie Copenaghen, Berlino, Helsinki, Oslo, Atene, Amsterdam, Praga, Londra e Varsavia, per uno sviluppo complessivo di circa 2 mila metri e ulteriori 85 corpi illuminanti, che porteranno la dotazione totale della zona a 370.

“L’adozione delle procedure di sicurezza sanitaria ha sicuramente appesantito le attività ma non ha limitato l’operatività dell’Ente”, ha concluso Daga, “che sta portando avanti l’attività istituzionale del Consiglio di Amministrazione con riunioni in videoconferenza e sta comunque garantendo il regolare svolgimento delle attività negli Impianti di Depurazione e Smaltimento Rifiuti, nonché tutte le altre attività tecnico amministrative degli Uffici”.

Fonte: Link Oristano

