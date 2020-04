Capoterra, il dato impressionante: quasi mille famiglie in crisi richiedono gli 800 euro alla Regione

Un dato davvero impressionante: sono quasi mille, per la precisione 919, le domande presentate dai cittadini di Capoterra per accedere ai contributi da 800 euro mensili per le famiglie rimaste senza reddito a causa dell’emergenza Covid-19, risorse messe a disposizione dalla Regione Sardegna. Il dato è ormai definitivo, anche se continuano a pervenire al protocollo alcune istanze (la scadenza era lunedì 27 aprile). Il consigliere del Psd’Az Franco Magi spiega: “In settimana, con la predisposizione della determinazione contenente l’elenco dei beneficiari (che rimarrà riservato, in ragione della privacy), dovrebbero iniziare i pagamenti, ma data la grande mole di richieste pervenute, è possibile che l’ufficio ragioneria elabori i primi mandati la prossima settimana. Un tempo comunque record, considerato che molti altri comuni hanno appena aperto le domande. L’auspicio di tutti è che non ci sia bisogno di prorogare tali misure, e che ciascuno possa riprendere liberamente il proprio lavoro e la propria vita sociale”.

