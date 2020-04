Fabio Follesa, da Capoterra la laurea online in tempi di Covid: “Bravo, intelligenza ed entusiasmo”

Il COVID – 19 non ferma il percorso accademico dell’Università di Cagliari, questa mattina si sono svolte le cerimonie di proclamazione dei neo laureati in scienze dell’educazione e della formazione. Fabio Follesa, 25 anni cagliaritano residente a Capoterra, si + laureato con una tesi dal titolo “La figura dell’educatore professionale nelle comunità terapeutiche”,un focus sul funzionamento attuale delle strutture tra punti fermi e criticità.

Il Prof. Marco Pitzalis ha espresso parole di elogio per l’ottimo lavoro svolto da Fabio, definendo la tesi come “un testo sviluppato con autonomia, intelligenza e entusiasmo, con riflessioni personali sul tema”, quindi la proclamazione e l’emozione condivisa dalla compagna Roberta e dai parenti e amici on line. E adesso per Fabio inizia una nuova era, la passione per l’attività di educatore nelle comunità è davvero tanta, soddisfazioni con cui il giovane neo laureato ha già avuto modo di convivere durante un breve tirocinio svolto qualche mese fa. Un lavoro di grande impegno e attenzione che va aldilà dell’aspetto professionale e che punta al recupero umano, di chi nella vita, ha avuto un momento negativo. In Bocca al lupo per il futuro Dott. Follesa.

