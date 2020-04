Piange in diretta su Canale 5, durante Mattino Cinque, Natalia Argiolas, barista 46enne di Monserrato: “Piango sempre, mi commuovo e mi emoziono. Non voglio stare a casa ma tornare a lavorare, svegliandomi alle quattro e mezzo del mattino”. Il suo bar è chiuso “da cinquanta giorni. Il Governo ha classificato i bar come luogo pericoloso, ma non è vero. Io ho duecento metri quadri e quattro tavolini a distanza di due metri. I clienti entrano, fanno colazione, se ne vanno e io sanifico subito tutto”. Lavora insieme ad altre due persone, la Argiolas: “Ho pagato l’Inps alle mie dipendenti, dopo trent’anni di lavoro e tanti investimenti sono chiusa da cinquanta giorni, non ci dormo la notte”, afferma, singhiozzando.

La richiesta è chiara: “Fateci riaprire subito. Il take away o il domicilio non hanno senso, in quest’ultimo caso non potrei mai far pagare lo stesso prezzo di ora per una colazione. Il mio bar è sicuro, voglio tornare a vivere”.

L'articolo Le lacrime di Natalia, barista di Monserrato, in diretta su Canale 5: “Chiusa da due mesi, non dormo per la disperazione” proviene da Casteddu On line.