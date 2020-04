Cagliari, lacrime nel mondo dei gioiellieri: è morto Pier Giuseppe Piano, via Paoli in lutto

È morto Pier Giuseppe Piano, lutto tra i gioiellieri di Cagliari. L’uomo, 62 anni, se n’è andato per sempre qualche ora fa: da circa sette anni lottava contro la “bestia” della Sla. Da sempre gioielliere, nel suo locale di via Paoli ha seguito, sin da ragazzino, i consigli del padre, che aveva deciso di portare avanti la tradizione familiare dell’oreficeria, iniziata con suo papà nel lontano 1927. La notizia della scomparsa di Piano ha rapidamente fatto il giro della città, e sono già numerosi i commenti di cordoglio sui social. Il fratello maggiore, Pierluigi, contattato da Casteddu Online, traccia un ricordo, di Piano, ricco di dettagli: “Nel 1984 abbiamo preso in gestione la gioielleria, proprio quando era morto nostro padre. È lui che ci ha insegnato il mestiere, dopo la scuola abbiamo trascorso tantissimi pomeriggi dietro il bancone”.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.