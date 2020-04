Per Sa Die de sa Sardigna in dono ai diciottenni il memoriale del rivoluzionario Angioy

In dono una copia del memoriale di Angioy ad ogni diciottenne del paese

Anche quest’anno ogni diciottenne residente nel comune di Bauladu sarà omaggiato di una copia del “Memoriale” di Giovanni Maria Angioy in occasione de sa Die de sa Sardigna.

Non essendo possibile organizzare una cerimonia di consegna del saggio a causa delle restrizioni conseguenti alla diffusione dell’epidemia da Covid-19, l’amministrazione comunale non ha voluto interrompere l’iniziativa dedicata alle nuove generazioni.

Il libro, redatto nel 1799, dato alle stampe nel 1967 nella sua versione originale in francese e tradotto per la prima volta in sardo e in italiano solo nel 2015 (a cura di Omar Onnis per “Condaghes”), sarà consegnato a domicilio ai nati nel 2001 e nel 2002.

Un gesto, questo, finalizzato alla diffusione della consapevolezza degli eventi del triennio rivoluzionario sardo i cui esiti politici, economici e sociali risultano ancora attuali, nonché a incentivare il piacere della lettura e un invito ad approfondire la storia della propria terra, come fanno sapere dal Comune. Ma anche un augurio speciale, particolarmente sentito in queste giornate, a conoscere la libertà nel senso più ampio che si possa attribuire a questo termine.

“Conoscere la storia della propria terra”, dichiara il sindaco di Bauladu, Davide Corriga, “è un fatto culturale certo, ma anche politico e persino economico. Avere consapevolezza di ciò che è avvenuto nel passato, significa valorizzare il presente, dargli un lustro diverso, significa far parlare luoghi e cose: è la condizione di base necessaria per generare ricchezza sul territorio”.

“L’amministrazione comunale di Bauladu”, conclude il sindaco Corriga, “crede fortemente che non vi possa essere crescita senza conoscenza, per questo motivo sceglie di investire in cultura affinché le nuove generazioni possano rispettare e curare con amore le proprie radici”.

Martedì, 28 aprile 2020

