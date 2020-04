Bilancio in videoconferenza. Cabras (Rif): “Agire per il bene di Oristano” Appello ai colleghi consiglieri perché partecipino alla seduta da remoto

Parteciperà alla prossima riunione del Consiglio comunale, convocata in remoto martedì 5 maggio per discutere dell’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 e invita anche i colleghi a prenderne parte la consigliera dei Riformatori, Veronica Cabras.

“Sono perfettamente d’accordo sulla scelta adottata finora dello svolgimento delle assemblee in remoto”, commenta la consigliera Cabras. “Mi sembra una scelta di rispetto nei confronti dei nostri concittadini, che sono costretti a restare in casa in seguito alla quarantena. Abbiamo deciso per questa modalità di convocazione per tutelare la salute dell’intero collegio consiliare”.

“Reputo che la modalità da remoto non infici minimamente lo svolgimento delle sedute”, continua la consigliera dei Riformatori, che aggiunge: “ci sarà la diretta in streaming che permetterà ai cittadini di Oristano di ascoltare i vari interventi e sottolineo, inoltre, che usufruiamo di una licenza del software zoom, che ci permette di superare il limite temporale dei 40 minuti, previsti normalmente. In questo modo ciascun consigliere potrà intervenire con le medesime tempistiche di una tradizionale riunione del Consiglio comunale in presenza”.

“Ritengo che sia utile utilizzare qualsiasi strumento che ci permetta di portare avanti l’attività amministrativa, anche se posso capire le difficoltà di alcuni colleghi nell’approcciarsi a un nuovo strumento”, ha concluso Veronica Cabras, invitando, appunto, i consiglieri che si sono espressi negativamente sullo svolgimento della riunione in remoto a collaborare: “Abbiamo ancora qualche giorno di tempo per riflettere, li invito ad avere atteggiamenti responsabili nei confronti della città e partecipare alla seduta del 5 maggio”.

Martedì, 28 aprile 2020

