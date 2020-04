Ordina e porta a casa: gelaterie, pizzerie e rosticcerie sono già pronte

Confartigianato Sardegna alla Regione: “Perché sprecare un’altra settimana?”

Perché aspettare ancora quando ci sono le basi per poter seguire l’esempio di altre regioni italiane e riaprire bottega? Le imprese artigiane sarde del settore della ristorazione chiedono di poter riprendere a lavorare subito, con la formula del “take away”: il cliente ordina (meglio se in anticipo), paga e porta a casa. Confartigianato Imprese Sardegna ha chiesto alla Regione una decisione immediata: “Si può fare, non aspettiamo la settimana prossima”, scrivono Antonio Matzutzi e Daniele Serra, rispettivamente presidente e segretario.

Tutte le attività di ristoriazione – in base al nuovo decreto del Governo – fra una settimana potranno nuovamente servire i propri clienti, anche se esclusivamente con la formula dell’asporto. Per le attività artigiane della ristorazione della Sardegna – come gelaterie, pasticcerie, pizzerie, rosticcerie o altri servizi di ristorazione – non sarà un ritorno alla piena normalità, ma può diventare il primo passo della ripresa, dopo due mesi di inattività quasi totale.

Le imprese artigiane che operano in questi settori, secondo recenti analisi dell’Ufficio studi di Confartigianato Sardegna su dati UnionCamere, sono ben 3.073, con 1.430 tra pasticcerie e gelaterie, 1.643 che si occupano di servizi di ristorazione e cibi da asporto. In tutto occupano circa 5.000 lavoratori fissi e altri 2.000 mila stagionali, come nel caso delle gelaterie.

Confartigianato Imprese Sardegna ricorda che in diverse regioni – come Toscana, Abruzzo e Veneto – queste imprese stanno già vendendo i loro prodotti da ieri mattina con questa formula. Le necessarie garanzie sanitarie al consumatore sono assicurate, alle attività produttive è consentita la vendita per asporto con preventiva ordinazione (online o telefonica, e non all’interno dell’esercizio). Questo consente che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano in modo dilazionato, evitando di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario alla consegna e al pagamento della merce.

“Se i governatori di queste regioni hanno autorizzato tale formula, anticipando di fatto il presidente del Consiglio”, si chiedono sempre Antonio Matzutzi e Daniele Serra, “perché non farlo anche qui da noi?. Da giorni riceviamo telefonate di artigiani della ristorazione che chiedono di far pressioni sulla Regione, perché anche nell’Isola, almeno con la formula del ritiro in negozio, sia consentita la vendita di tutte le loro produzioni. Anche un piccolo anticipo di una settimana potrebbe sostenere tantissimo il settore”.

Da inizio marzo tutti i settori artigiani della ristorazione, a causa delle disposizioni imposte dai vari decreti per contenere l’emergenza sanitaria da coronavirus, non hanno potuto lavorare, se non con pochissime eccezioni. Alcune attività artigiane, come per esempio le gelaterie, sono state pesantemente danneggiate dalle restrizioni: chi voleva un gelao aveva come unico fornitore i banchi frigo dei supermercati. Le piccole gelaterie artigiane avevano la possibilità di fare consegne a domicilio, ma – per l’impegno richiesto e gli oneri burocratici ed economici da affrontare – la soluzione non era accessibile per le attività a gestione familiare e senza dipendenti.

“Per queste imprese, ieri al presidente Solinas abbiamo chiesto una istanza di buon senso, che restituisca dignità a un comparto che è stato devastato dagli obblighi di chiusura totale. Basterebbe, semplicemente, prendere spunto dagli analoghi provvedimenti di Toscana, Abruzzo e Veneto. Auspichiamo un intervento urgente”, concludono Matzutzi e Serra, “in quanto è in questo periodo che si concentra il fatturato annuale. Il prolungarsi della chiusura impedirebbe a queste attività il recupero dei danni che il settore sta subendo, con conseguente ingente perdita di posti di lavoro”.

Martedì, 28 aprile 2020

L'articolo Ordina e porta a casa: gelaterie, pizzerie e rosticcerie sono già pronte sembra essere il primo su LinkOristano.it.