“Lo sviluppo della filiera del suino in Sardegna”, conclude il consigliere regionale del M5S,”non costituisce soltanto uno strumento di contrasto alla crisi economica legata alla diffusione del coronavirus ma rappresenta di fatto un’importante azione di contrasto allo spopolamento delle aeree interne della nostra isola. Auspichiamo pertanto che il governatore, alla luce degli ottimi risultati ottenuti dagli allevatori sardi nella lotta alla peste suina, si attivi al più presto possibile per sostenere i lavoratori del settore che, dopo decenni di grandi sacrifici, meritano di poter promuovere i propri prodotti d’eccellenza nei mercati esteri”.

Una richiesta analoga era stata presentata sempre dal M5S alla Camera. “Nell’ambito della conversione in legge del decreto Cura Italia”, ricorda Ciusa, “la Camera dei deputati ha già approvato un ordine del giorno, presentato dal portavoce alla Camera Alberto Manca (M5S), che impegna il Governo a valutare l’opportunità di avviare, di concerto con la Regione Sardegna, le interlocuzioni necessarie a livello europeo per poter raggiungere questo comune obiettivo”.

Gli allevatori di suini in Sardegna si sono impegnati per anni – e con successo – nella lotta per debellare la peste suina africana. Ora la Regione e il Governo devono impegnarsi ad eliminare tutte le attuali limitazioni alla commercializzazione e all’esportazione di carni suine e derivati. Lo chiede in una mozione di cui è il primo firmatario il consigliere regionale Michele Ciusa (M5S): “Una riapertura fondamentale per garantire alle nostre aziende, piegate dall’insostenibile peso di questa crisi, di continuare a produrre e di potersi risollevare a epidemia terminata”.

Carni suine sarde, è ora di chiedere all’Europa esportazioni libere In Regione una mozione di Ciusa (M5S): “Urgente eliminare i divieti per salvare il settore”

Fonte: Link Oristano

