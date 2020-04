In una lettera, i quattro consiglieri chiedono al primo cittadino di essere consultati almeno per la predisposizione del bando, e che venga convocato il Consiglio comunale. “Abbiamo richiesto di essere coinvolti nel processo decisionale al fine di superare l’attuale emergenza attraverso una azione condivisa e coesa da parte del Consiglio comunale tutto, maggioranza e minoranza”, commentano i consiglieri Pinna, Montisci, Marras e Sanna, “per sostenere economicamente le attività produttive presenti nella nostra comunità costrette alla chiusura dai noti provvedimenti governativi e quindi fortemente penalizzate dall’attuale situazione di emergenza sanitaria”.

Il Comune di Arborea ha deciso di destinare 60 mila euro alle partite iva del paese, come sostegno economico visto il blocco dell’attività imposto dall’emergenza coronavirus. Un intervento importante, annunciato nei giorni scorsi dal sindaco Manuela Pintus. Ma i consiglieri comunali Marco Pinna, Antonio Montisci, Giovanni Marras e Giuseppe Sanna accusano proprio il sindaco di non aver consultato il Consiglio, nonostante diverse loro richieste d’essere coinvolti nelle scelte sull’emergenza.

Arborea: 60 mila euro alle partite Iva ma è polemica in Comune Pinna, Montisci, Marras e Sanna: “Il sindaco non ci ha consultati. Il bando in Consiglio”

Fonte: Link Oristano

