Quartu, troppe domande per il bonus famiglia: in tilt il sito del Comune

Il sito istituzionale del Comune ha registrato un eccesso di traffico per i tantissimi accessi dei quartesi che intendono fare richiesta al sostegno economico della Legge 12/2020 – Bonus Famiglia.

“La normale operatività del sito è stata temporaneamente sospesa. È comunque possibile procedere alla richiesta di sostegno economico”, dichiara su Facebook il sindaco Stefano Delunas, “nell’attuale home page del sito sono infatti consultabili e cliccabili tutti i link necessari per la presentazione della domanda.

Per superare rapidamente il sovraccarico si chiede ai cittadini di disconnettersi dalla pagina dei servizi on line non appena terminata la procedura”.