Bona Die de sa Sardigna

Oggi si celebra “Sa Die de Sa Sardigna”, festa del popolo sardo, che ricorda la cacciata dei piemontesi dalla città di Cagliari e dal resto della Sardegna, avvenuta il 28 aprile 1794. La Corona de Logu, assemblea degli amministratori indipendentisti di Sardegna, ha inviato a tutti i sindaci della Sardegna una lettera di auguri e di invito a perché nel miglior modo possibile, date le circostanze, venga celebrata appunto la ricorrenza e si discuta nella prima seduta utile del consiglio comunale degli eventi storici del “triennio rivoluzionario sardo” e delle motivazioni per le quali, in accordo con la Legge Regionale n. 44 del 14 settembre 1993, ha oggi pieno senso celebrare “Sa Die de Sa Sardigna”.

“La ricorrenza è festa istituzionale”, si legge nella nota dei sindaci indipendentisti, “ed è insieme festa popolare, a commemorazione del momento in cui i sardi tutti si unirono per il raggiungimento dell’obiettivo comune: conservare le antiche prerogative di autogoverno dell’isola”.

“Purtroppo, la fase di crisi sanitaria attraversata in questi mesi dalla nostra società impedirà uno svolgimento pieno della celebrazione”, si legge ancora. “Ma proprio gli eventi innescati dal Covid-19, infezione già sfociata in una pericolosissima depressione economica, devono spingerci a meglio riflettere sugli eventi della “sarda rivoluzione”. Mai come in questo momento, infatti, abbiamo avuto la necessità e l’occasione per far ripartire la Sardegna e i Sardi su nuove basi”.

“Oggi scopriamo che il nostro stare insieme va modificato e indirizzato verso una più alta e diffusa percezione e pratica dell’autodeterminazione. Ed a tale scopo è indispensabile riscoprire e fare tesoro delle motivazioni e dell’azione di Angioy e dei suoi compagni”, si legge in chiusura nella nota de la Corona de Logu. “La Corona de Logu si augura che in futuro sempre più Comuni sardi s’impegnino nella partecipazione attiva a “Sa Die de Sa Sardigna” e nella diffusione della conoscenza degli eventi ad esso legati, contribuendo così alla crescita di una coscienza nazionale sarda diffusa nella popolazione e nelle istituzioni dell’isola”.

Martedì, 28 aprile 2020

