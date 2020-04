Cagliari, le proposte per una mobilità sostenibile post coronavirus

Le Associazioni da tempo impegnate per la promozione e lo sviluppo della mobilità sostenibile e dell’ambiente nella nostra città, riunite in un Coordinamento, mettono a disposizione della comunità le loro attività ed iniziative per sostenere la ripartenza economica e produttiva della città e scrivono al sindaco Truzzu:

“Lo scenario è quello per cui l’uso del trasporto pubblico locale e dei treni dei pendolari sarà fortemente ridotto a causa delle previste e necessarie distanze di sicurezza, la cui conseguenza si può facilmente prevedere sarà quella che quote importanti di questi spostamenti abbandoneranno il trasporto pubblico e cercheranno altre modalità di spostamento, che senza interventi specifici regolatori vedranno gran parte di questi riversarsi sull’uso dell’auto privata, con tutto ciò di negativo che questo comporta.

Siamo fortemente preoccupati per la possibile ricomparsa di questo fenomeno e che riteniamo sia necessario evitare, anche per non mortificare i buoni risultati sinora raggiunti..

In altre città italiane e internazionali, per evitare questo fenomeno si stanno prendendo decisioni utili a gestire questa fase transitoria rafforzando la mobilità alternativa all’auto, specie quella attiva (bici. e piedi), tra questi si rilevano le iniziative di Milano, Bologna, Napoli, Palermo e i casi di Budapest , Bogotà , Philadelphia, Minneapolis, Oakland , Vancouver, Calgary, Vienna, Città del Messico, Berlino e Londra.

In questa situazione è importante e indispensabile che Cagliari prosegua in modo spedito prime di tutto nell’attuazione dei progetti in atto come il progetto “Svolta” che andrebbe accelerato nella sua fase di realizzazione ed ampliato ed esteso all’intera città (postazioni e fornitura bici elettriche, zone 30, corsie preferenziali TPL su corridoi principali, velostazioni, buoni mobilità, azioni di promozione e sensibilizzazione della popolazione etc.) Inoltre andrebbe completata in tempi brevi la realizzazione di tutti gli itinerari ciclabili previsti nel PON Metro 2014-20. Alleghiamo una nostra proposta di Biciplan per la città di Cagliari e per la Città Metropolitana che comprende le piste ciclabili già realizzate, quelle in fase di realizzazione, quelle in programma dai diversi enti regionali, metropolitani e comunali, altri itinerari da noi proposti per ricucire in una vera rete le infrastrutture ciclabili. Alcuni itinerari ciclabili proposti sono anche in zone dove è prevista la realizzazione delle zone 30 km/h, quindi realizzabili con costi molto contenuti ma da attuare con attenzione per moderare concretamente le velocità dei veicoli e incrementare la sicurezza di ciclisti e pedoni. La realizzazione di corridoi per la mobilità di emergenza è la soluzione già prospettata in tante città italiane ed all’estero e prevede di assegnare corsie dedicate alle forme di mobilità alternative all’auto lungo tutte le principali direttrici urbane, in modo da convogliare su queste le quote di mobilità che si perderanno dal trasporto pubblico, almeno nelle parti più congestionate delle città. È d’altro canto fondamentale garantire ai cittadini forme di mobilità attiva, sia per la salute personale che collettiva, anche in virtù di una migliore qualità dell’aria, soprattutto in ambito urbano.

Misure Proposte

Noi Associazioni promotrici suggeriamo il seguente pacchetto di misure per la gestione sostenibile della mobilità nella fase emergenziale e in quella immediatamente successiva:

Realizzazione di nuove regolamentazioni e/o infrastrutture “soft”, a basso costo e rapida attuazione, per la mobilità attiva (pedonale e ciclabile) e la micromobilità, estese a tutta l’utenza fragile, anche non convenzionali e in deroga al Codice della Strada. Ad esempio: percorsi pedonali e corsie ciclabili in sola segnaletica, sensi unici eccetto bici, strade residenziali a 20-30 km/h aperte ai pedoni, già ipotizzate nel nuovo PUMS, strade scolastiche, intermodalità bici-TPL ;

Introduzione, con il previsto prossimo “decreto aprile”, di forti incentivi economici e finanziamenti per il potenziamento della mobilità attiva come alternativa all’uso dell’auto privata e complementare al trasporto pubblico. Ad esempio: come previsto nel progetto “Svolta”, bonus-mobilità per i cittadini (acquisto bici classiche ed elettriche, servizi di bike sharing e micromobilità), premialità e rimborsi chilometrici;

Pieno mantenimento delle misure di equilibrio del sistema della mobilità, come le strade pedonali, le ZTL, la sosta regolamentata, le corsie preferenziali, rendere appetibili ed efficienti le modalità alternative all’auto.

Contenimento della domanda e dei picchi di mobilità lavorativa e commerciale, promuovendo in modo diffuso lo smart working come modalità facoltativa di lavoro con priorità per i pendolari extraurbani, la differenziazione degli orari di attività economiche e uffici, e i sistemi di consegna a domicilio, privilegiando ed incentivando quelli su bicicletta e cargo-bike;

Riconoscimento, promozione e finanziamento della mobilità attiva (pedonalità e ciclabilità) come modo di trasporto urbano resiliente, incentivando il bike to work già previsto nel progetto “Svolta” in fase di realizzazione del comune di Cagliari.

Realizzazione di campagne informative per stimolare stili di vita basati su forme di mobilità attiva, indispensabili per tenersi in salute e recuperare la forma fisica.

Infine siamo a disposizione per prendere parte ad eventuali tavoli tecnici che si dovessero rendere necessari per individuare collegialmente e nel migliore dei modi possibili le modalità con cui attuare questo programma e per collaborare, in coerenza con la nostra missione, alla promozione della mobilità sostenibile e delle iniziative proposte”.

Promotori

Fiab Cagliari – Ciclisti Urbani Cagliari – Ciclofucina – Amici della bicicletta Cagliari