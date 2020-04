Tricolore illumina pile del nuovo ponte

Toti: "Benvenuto ponte"

(ANSA) - GENOVA, 28 APR - Le diciotto pile del nuovo ponte per Genova sono state illuminate con il tricolore alla vigilia della posa in opera dell'ultima parte di impalcato prevista per domattina alla presenza del presidente del Consiglio Giuseppe Conte e del ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli. Il tricolore riunisce simbolicamente la Val Polcevera tagliata in due dal crollo del ponte Morandi e 'ricuce' lo strappo subito da Genova. "L'Italia s'è desta, benvenuto ponte di Genova", scrive il governatore Giovanni Toti.

Fonte: La Nuova Sardegna

