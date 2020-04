Gli infermieri di Anestesia e Rianimazione del Policlinico di Monserrato? “Operano in totale sicurezza”. A dirlo, in risposta alle accuse mosse dal segretario provinciale della Fials Paolo Cugliara, è il numero uno dell’Aou di Cagliari, Giorgio Sorrentino, che replica punto su punto al comunicato stampa del sindacato: “I pazienti in sala operatoria o sono negativi al Covid-19 oppure entrano in urgenza come sospetti e in tal caso vengono adottate le misure previste per i casi sospetti. Ad ogni modo la qualifica di paziente sospetto Covid è decisa dal chirurgo. Per quanto riguarda i trasporti tra reparti, anche queste procedure prevedono misure molto rigide definite in accordo tra reparti, direzione medica e direzione delle professioni sanitarie e comunque in totale sicurezza”, afferma Sorrentino, negando quindi qualunque possibile criticità.

“Per quanto riguarda gli straordinari, quelli effettuati e richiesti alla direzione Professioni infermieristiche sono regolarmente pagati. Inviterei, infine, Cugliara a essere più costruttivo nelle sue proposte. Evidenziamo che la direttrice delle professioni sanitarie sta lavorando come tutti con impegno per fronteggiare una situazione oggettivamente complessa”.

L'articolo Monserrato, “totale sicurezza e straordinari regolarmente pagati per gli infermieri del Policlinico” proviene da Casteddu On line.