“Fatu in domu”, pronte le prime mascherine realizzate da “les cosidores de l’Alguer”

Realizzate a mano grazie alla rete di sarte algheresi, coordinata e gestita dall’Associazione Sa Mata di Assemini che ha avviato il progetto di FATU IN DOMU, con l’ausilio della Protezione Civile del Comune di Alghero che ha distribuito i materiale necessario, tra cui il tessuto donato proprio dall’associazione asseminese.“Voglio ringraziarle una per una: Giovanna Caneo, Marinella Garau, Nina Puggioni, Monica Caneo, Giovanna Solinas, Marisa Iddau, Maddalena Soro, Vittoria Satta, Noemi Caria, Anna Maria Sannia. State offrendo un contributo enorme a tutta la comunità”, dichiara l’assessore Andrea Montis.Le 100 mascherine lavabili a mano e riutilizzabili saranno consegnate alle associazioni di volontari impegnate sul campo e si aggiungono a quelle già consegnate al reparto amministrativo dell’Ospedale Marino(70) e al laboratorio analisi dell’Ospedale Civile(35).

