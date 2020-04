Coronavirus, Sanluri sospende i tributi comunali fino al 30 settembre

A seguito dell’emergenza socio economica causata dalla diffusione della pandemia Covid-19 il Comune di Sanluri ha sospeso la riscossione delle entrate comunali tributarie e non tributarie fino al 30 settembre 2020. Nello specifico, per le rateizzazioni concesse con piano di pagamento in corso al 01/03/2020: sono sospese le rate scadenti nel periodo dal 01/03/2020 al 31/08/2020 (riprendono come prima scadenza 30/09/2020 e con cadenza mensile come da piano di rateizzazione a suo tempo notificato); per le rateizzazioni richieste e ancora non notificate: la prima scadenza del piano di rateizzazione è 30/09/2020. Le rate trimestrali per il pagamento della Tosap scadenti nei mesi di aprile e luglio 2020 sono rinviate rispettivamente a settembre e dicembre 2020. Avvisi Tari anno 2019: la scadenza della prima rata e/o unica rata in caso di pagamento in una unica soluzione è prorogata dal 16/6/2020 al 16/09/2020.

