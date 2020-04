La rivolta dei parroci: “È ora di aprire le chiese”

Dopo l’ira dei vescovi la ferma presa di posizione dei parroci . Da Nord a Sud , i preti chiedono a gran voce la riapertura delle chiese , la possibilità di celebrare messa, ovviamente con tutte le precauzioni del caso. L’AGI ha raccolto diverse testimonianze di parroci, da varie parti d’Italia, e tutti (anche se non manca qualche posizione che invita alla prudenza) hanno espresso rammarico per la decisione comunicata ieri dal presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, ma anche la speranza in un ripensamento, da parte delle autorità competenti, anche per venire incontro alle esigenze dei fedeli. Continua a leggere su Agi.it

