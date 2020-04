Caminera Noa boccia il decreto “Sblocca Lombardo-Veneto”

“Dov’è la riapertura differenziata per regioni? In Sardegna resta tutto chiuso”



Caminera Noa boccia il nuovo decreto del Governo, che sembra scritto “dai padroncini del Lombardo-Veneto”: “Al sud, in Sardegna e in Sicilia, dove è presente una piccola e micro impresa, una larga fetta di lavoro informale e a nero, piccole attività commerciali e al dettaglio, lavoro stagionale legato alla stagione turistica, starà tutto fermo e chiuso”, scrive il movimento politico in una durissima nota. “Al di là della retorica, resta il fatto che al 26 aprile metà delle cassa integrazioni non sono arrivate; migliaia di domande per il bonus partita iva sono ferme; sugli affitti neanche una parola; reddito di emergenza o di quarantena neanche a parlarne; neanche sulle utenze è uscita una sola parola; finanziamenti e prestiti idem”.

“Il discorso di Conte di ieri sera è vergognoso”, scrive Caminera Noa. “Dopo i primi 10 minuti di supercazzole condite con “viva l’Italia”, “orgoglio Italia”, “modello Italia”, “se vuoi bene all’Italia odia il virus” e, dopo slanci letterari sull’INPS che in un mese avrebbe elaborato domande che di solito sbriga in cinque anni, è arrivata finalmente la vera notizia: nessuna regionalizzazione, la Fase 2 non è altro che la Fase 1 con la differenza che al Nord sarà il tana liberi tutti“.

E la riapertura regionalizzata di cui si è parlato in questi giorni? A quanto pare non si è fatto caso alle diverse realtà regionali, non si è concesso più spazio alle regioni in cui il virus ha fatto danni minori. Scrive Caminera Noa: “C’è da chiedersi quando mai hanno chiuso qualcosa nel Lombardo-Veneto. Subito dopo il DPCM del 22 marzo, che elencava le attività di produzione dei beni di prima necessità, soltanto nelle province di Bergamo e Brescia hanno ottenuto subito la deroga migliaia di aziende. Province che da sole hanno sempre contato praticamente la metà dei positivi al covid-19 in Lombardia. Aziende dove, nella maggior parte dei casi, mancavano i più rudimentali dispositivi di sicurezza”.

“Del resto, è successo fin da subito che il presidente di Confindustria Boccia dettasse legge e che riuscisse addirittura a far correggere DPCM già divulgati e pubblicati. Altro che “Sblocca paese”, il nuovo DPCM sarà lo “Sblocca Lombardo-Veneto”, prosegue il comunicato. “Le manifatture e le costruzioni annunciate da Conte con grande enfasi sono i settori trainanti del nord, basta che si attengano ad un protocollo che tanto nessuno rispetterà, come nessuno ha mai rispettato le norme sul lavoro e le norme anti pandemia degli ultimi DPCM. Oppure in questo mese siamo diventati la Svizzera o la Danimarca e nessuno se n’è accorto?”

Caminera Noa fa notare che “in Lombardia hanno densità di popolazione dieci volte tanta rispetto alla Sardegna (421,6 per km² contro 68 per km²) e una curva di contagio catastrofica, però le loro attività principali non hanno mai cessato, e ora aprirà tutto. In Sardegna tutto chiuso. Tutti a casa. Se no multe e botte, con la complicità di sceriffi, podestà e ras locali”.

“Il nostro presidente della Regione Autonoma della Sardegna, eletto senatore in Lombardia e nominato dal capo storico del Lombardo-Veneto, non ha nulla da dire?”, si chiede il movimento politico. “Vorremmo sbagliarci ma ci sembrano purtroppo attualissime le parole scritte 100 anni fa da Gramsci: “L’isola fu letteralmente rasa al suolo come per un invasione barbarica (…) e piovvero invece gli spogliatori di cadaveri, che corruppero i costumi politici e la vita morale”.

“Per mantenere la curva media del contagio sotto i livelli di guarda e accontentare contemporaneamente i veri padroni dello Stato”, scrive in conclusione Caminera Noa, il presidente Conte va in tv “in prima serata a raccontare la favoletta della Fase 2 e dell’unità nazionale. Stiamo iniziando a perdere la pazienza. Prepariamoci alla ribellione, perché i sardi non vogliono morire né di inedia né di lombardovenetismo!”

Lunedì, 27 aprile 2020

L'articolo Caminera Noa boccia il decreto “Sblocca Lombardo-Veneto” sembra essere il primo su LinkOristano.it.