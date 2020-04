All’ospedale 11 mila mascherine, dono di Porta Nuova e dei clienti

Consegna straordinaria questa mattina all’ospedale San Martino di Oristano: un carico di undicimila mascherine, donate dal Consorzio centro commerciale Porta Nuova al nosocomio cittadino. È il risultato di una campagna di solidarietà promossa tra i clienti nelle settimane dal 30 marzo al 18 aprile.

La parola chiave dell’iniziativa, su cui si è mossa anche la comunicazione sui social e a mezzo stampa, è stata “insieme”. Un filo conduttore lungo il quale si è sviluppata la campagna di sensibilizzazione tra i clienti promossa dal Porta Nuova per tre settimane, dal 30 marzo al 18 aprile.

Ai clienti non è stato chiesta una donazione diretta, bensì di stare insieme, continuando a scegliere il centro commerciale per i propri acquisti di prima necessità anche in questo momento di emergenza. In cambio, il Porta Nuova si è impegnato a donare 50 centesimi per ogni persona entrata nelle gallerie. Il risultato finale ha portato oltre 20.700 persone a scegliere le gallerie del Porta Nuova, diventando protagoniste della raccolta fondi per l’emergenza coronavirus e permettendo di raccogliere 10.355 euro.

A consegnare le undicimila mascherine, questa mattina poco dopo le 9,30, è stato il presidente del Consorzio centro commerciale Porta Nuova, Alberto Piras, che ha affidato la scatole con i dispositivi di protezione al direttore sanitario del San Martino, Nicola Orrù.

“Il Porta Nuova è la realtà commerciale più importante della provincia di Oristano” ha sottolineato il presidente Piras, “e, come tale, voleva aiutare concretamente l’ospedale della città: è stato quindi un grande piacere consegnare questi preziosi presidi di protezione individuale al San Martino. Dopo esserci consultati con i dirigenti della Assl, siamo infatti arrivati alla conclusione che di mascherine chirurgiche c’è e ci sarà ancora bisogno per molti mesi. A quel punto abbiamo individuato un fornitore italiano che ce ne potesse fornire un tipo in regola con tutte le certificazioni richieste e le abbiamo ordinate”.

“Ringraziamo il Centro commerciale Porta Nuova”, ha detto il direttore sanitario del San Martino, Nicola Orrù, “per questa importante donazione che aiuta gli ospedali, il territorio e questa azienda sanitaria a continuare a garantire in sicurezza un rapporto con i cittadini”.

Lunedì, 27 aprile 2020

