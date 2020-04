Cagliari, ladro solitario ruba fiori in via Cocco Ortu: “Aveva sicuramente l’autocertificazione…”

Non c’è pace per i fiori di Corrado Marini, ottico cagliaritano di San Benedetto. I suoi ciclamini continuano a fare gola e, ancora una volta, qualcuno glieli ha rubati. Marini, grazie alle sue telecamere di sicurezza, ha postato su Facebook tutto il video della razzia di fiori, in barba alla privacy. Non è la prima volta che subisce un furto di questo tipo, l’ottico: “Eccolo qui, un altro simpaticone”, dice Marini, commentando il filmato, “che il 26 aprile, alle sei del mattino, viene a fottermi le piante. Bravo, bravo, staccala bene”, commenta il commerciante mentre si vede chiaramente l’uomo sradicare tutta la pianta e infilarla in un bustone: “Forza, bravissimo, rubiamo un’altra pianta”.

