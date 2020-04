Gli operai di Abbanoa al lavoro a Oristano e Marrubiu

Anche a Baulaudu e Bosa oggi interventi programmati sulla rete idrica



Gli operai di Abbanoa, da oggi, saranno impegnati in diversi centri della provincia. Gli interventi programmati sulla rete idrica riguarderanno i comuni di Bauladu, Bosa, Marrubiu e Oristano.

Per quanto riguarda il capoluogo, le zone interessate sono: via Othoca (civico 28), via Falliti (civico 12) a Silì (località Maddalena).

A Bauladu, invece, gli interventi idrici interesseranno la via Alagon (civico 8), e la rotonda zona PIP.

A Bosa, operai di Abbanoa al lavoro in via Allende (nelle vicinanze dell’ex mattatoio), in via Gioberti (civico 3) e sul lungotemo De Gasperi.

Nel comune di Marrubiu, infine, gli interventi di riparazione idrica interesseranno la località Masongiu.

Lunedì, 27 aprile 2020

