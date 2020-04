La polizia porta a casa cartelle e libri lasciati in aula dagli studenti

Dieci agenti da oggi e per i prossimi giorni busseranno a casa di 700 alunni della scuola materna e della scuole elementari e medie dei due paesi, per recapitare tutto ciò che gli operatori scolastici hanno raccolto in grandi buste.

Li avevano lasciati a scuola – l’Istituto comprensivo di Cabras e Riola – prima che cominciasse l’emergenza coronavirus. Cartelle, libri e strumenti di studio che quasi due mesi non è stato possibile utilizzare. Ma stamattina la scuola, con la collaborazione della Questura di Oristano, ha fatto riavere i materiali ai ragazzi: consegnati direttamente a casa da uomini e donne in divisa (o con la pettorina della Polizia).

Fonte: Link Oristano

